Obst und Gemüse Aldi UK entfernt Einwegverpackung

Mehr als 100 Tonnen Plastik pro Jahr will Aldi in Großbritannien einsparen, indem der Discounter Obst und Gemüse unverpackt anbietet und seine Kunden auffordert, eigene Behälter mitzubringen.

Nach erfolgreichen Tests in 100 Märkten in Mittelengland will Aldi nun in ganz Großbritannien auf Einwegverpackung bei Obst und Gemüse verzichten. Die Verpackungen sollen