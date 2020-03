Diese Waren sind in der Corona-Krise im Netz begehrt

Online-Handel Diese Waren sind in der Corona-Krise im Netz begehrt : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das Online-Preisvergleichsportal Idealo hat analysiert, welche Waren bei seinen Nutzern im Netz derzeitig hoch im Kurs stehen. In den Ergebnissen schlägt sich insbesondere nieder, dass nun viele Menschen daheim arbeiten und dort auch nach Zerstreuung suchen.

Telefon-Headsets, Fieberthermometer und Spiele für die Konsole Nintendo-Switch: Von der elften auf die zwölfte Kalenderwoche hat sich der Bedarf der Deutschen in Zeiten von Coronavirus und Home-Office hin zu Büro-, Freizeit- und Medizinprodukten verschoben. Dies legen jedenfalls Zahlen des Online-Preisvergleichsportals Idealo nahe, die das Unternehmen am Montag veröffentlicht hat. Demnach haben Nutzer des Portals in der zwölften Kalenderwoche zu etwa 2970 Prozent öfter Angebote zu Fieberthermometern angeklickt als Ende Januar dieses Jahres.

Als Folge der Schließung aller Fitnessstudios in Deutschland Anfang letzter Woche stieg die Nachfrage laut Idealo nach Sportzubehör ebenfalls stark an – bei Hanteln etwa um 2740 Prozent gegenüber Ende Januar. Ausstattung für Konferenzen mit den Kollegen sei ebenfalls beliebt: Telefon-Headsets werden derzeit zu 911 Prozent öfter auf dem Portal nachgefragt. Spiele für die Heimkonsole Nintendo-Switch (+374 Prozent gegenüber Ende Januar), Erkältungsmittel (+203 Prozent) und Gesellschaftsspiele (108 Prozent) stünden aktuell ebenfalls hoch im Kurs.

Nach eigenen Angaben hat Idealo für die Analyse mehr als zwei Millionen Nutzerzugriffe zwischen dem 20. Januar und 22. März in den entsprechenden Produktkategorien ausgewertet. Das Portal selbst registriere pro Tag insgesamt circa 1,5 Millionen Seitenaufrufe. (hue)

Schlagworte zu diesem Artikel: Nintendo

Krise

Online-Handel

Deutschland

Analyse