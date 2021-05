Online-Handel JD.com startet in den Niederlanden

JD.com startet in den Niederlanden

JD.com unternimmt einen erneuten Versuch in Europa zu expandieren. In der niederländischen Provinz Limburg will der chinesische Online-Händler ein großes Distributionszentrum mitsamt Büro eröffnen.

Online-Gigant JD.com hat einen Vertrag zur Anmietung einer 18.000 qm großen Logistik-Drehscheibe in Venray, im Süden der Niederlande, unterzeichnet. Das meldet