Onlinehandel Amazon rollt Geschäft in Polen aus

Amazon expandiert weiter in Europa: Nach dem Start in Schweden und den Niederlanden im vergangenen Jahr nimmt der US-Onlinegigant nun den polnischen Markt in Angriff. In einem ersten Schritt wirbt der Händler um Verkaufspartner für sein Marktplatzgeschäft.

Der Internetgigant Amazon rollt sein Geschäft nun auch in Polen aus. Verkaufspartner können sich ab sofort für die