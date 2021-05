Onlinehandel Flaschenpost stärkt Food-Geschäft

Lebensmittel gewinnen für Flaschenpost an Gewicht. Ein Basis-Angebot bietet die Oetker-Tochter nun überall an, positive Tests mit einem Frische-Sortiment deuten auf einen Roll-out hin. Ein neuer Chefeinkäufer soll auch in diese Richtung Akzente setzen.

Angesichts der wachsenden Zahl von Lebensmittel-Lieferservices baut auch der Getränke-Bringdienst Flaschenpost seine Kompetenz