Osteuropageschäft Corona beflügelt Discounter in Mittel- und Osteuropa

Deutsche Discounter bauen ihre Präsenz in Osteuropa aus. Preiswürdigkeit, das Vertrauen in die Händlermarke und ein effizienter Einkaufsvorgang gewinnen an Bedeutung beim Kunden. Lidl erzielt fast eine Milliarde Euro Vorsteuerergebnis in der Region und investiert am meisten.

Deutsche Niedrigpreisanbieter erhöhen das Expansionstempo in Mittelosteuropa (MOE). Aldi Nord in Polen gi