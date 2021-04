Osteuropas Nonfood-Vorreiter Tedi will in Rumänien starten

Tedi will in Rumänien starten

Tedi gründet in Rumänien die sechste Landesgesellschaft in der Region. Trotz Krise in der Heimat scheint der Discounter weiter wachsen zu wollen. Innerhalb von vier Jahren haben sich die Nettoumsätze in Osteuropa verdreifacht. Die Durchschnittsrendite vor Steuern halbiert sich dort, bleibt jedoch zweistellig.

Nonfood-Discounter Tedi will seine Präsenz im Balkan erweitern. Wie LZ