Edeka ist Schlusslicht in puncto Menschenrechte

Die Supermarktkette Edeka schneidet im internationalen Supermarkt-Check der Hilfsorganisation Oxfam schlecht ab in den Bemühungen um Menschenrechte. Edeka habe als einzige deutsche Kette nicht die Vereinbarung unterzeichnet, in globalen Lieferketten für existenzsichernde Löhne zu sorgen, heißt es dazu bei Oxfam.

Oxfam-Ranking Edeka ist Schlusslicht in puncto Menschenrechte : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Außerdem habe sich das Unternehmen nicht zur Berufung eines Menschenrechtsbeauftragten durchringen können. Edeka erreichte damit lediglich drei Prozent der möglichen Gesamtpunktzahl und bildet mit Platz 16 das Schlusslicht. Die ersten drei Plätze vergibt Oxfam an die britischen Händler Tesco, Sainsbury's und Morrison's. Ein nationales Gesetz verpflichtet sie, über Menschenrechtspolitik zu berichten. Lidl erreicht im Ranking Platz vier, Aldi Süd Platz 6, dicht gefolgt von Rewe. Auch in Deutschland brauche man "schnellstmöglich ein Lieferkettengesetz, das Supermärkte dazu verpflichtet, die Menschenrechte in ihren Lieferketten zu achten", erklärte Franziska Humbert von Oxfam.