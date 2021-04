Pandemiebekämpfung Krombacher bereitet Impfzentrum vor : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Krombacher steht aktuell in intensivem Austausch mit den lokalen Behörden, um baldmöglichst ein Impfangebot für die eigenen Beschäftigten sowie deren engste Familienmitglieder machen zu können. Ein Konzept zum Aufbau eines betrieblichen Impfzentrums wurde bereits erarbeitet. Sobald betriebliches Impfen durch die zuständigen Institutionen genehmigt wird und der entsprechende Impfstoff in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, kann das betriebliche Impfzentrum in den Räumlichkeiten der zurzeit für Besucher geschlossenen Krombacher Erlebniswelt in Betrieb genommen werden. Bei Bedarf kann dann rund um die Uhr geimpft werden, teilt das Unternehmen mit. Seit August 2020 bietet Krombacher die Möglichkeit zum freiwilligen betrieblichen Corona-Test auf dem Betriebsgelände an. Bisher seien über 6.000 Tests durchgeführt worden.