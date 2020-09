Personalbeschaffung Erste gemeinsame Recruitingaktion von Aldi Nord und Süd war ein Erfolg : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Innerhalb von vier Tagen wurde die "Anpacker-Kampagne" aufgesetzt mit Flyern, Ads, Postern und Landingpages. Bewerber mussten weder ein Anschreiben noch Zeugnisse mitliefern. Die Resonanz war riesig. Und obwohl bei Aldi Süd rund 15 000 Bewerbungen nicht in einem Bewerbermanagementsystem, sondern per Mail auf den Accounts der HR-Mitarbeiter eingingen, hatten die beiden Aldis am 30.3. erfolgreich rund 3 000 neue befristetet Mitarbeiter rekrutiert. 3 600 sind es mittlerweile. Zwanzig Prozent wurden übernommen, über sechzig bekamen ihre Verträge verlängert. Von der erfolgreichen Hauruckaktion haben die beiden HR-Manager am Dienstag auf dem Personalmanagementkongress in Berlin berichtet. Learnings: Die Gemeinschaftskampagne kann man Ostern oder Weihnachten wiederholen, schlanke Prozesse mit klaren Auswahlkriterien lohnen sich. Und: Nicht nur die Bedeutung von HR hat sich in dem Moment als absolut systemrelevant erwiesen. "Auch unsere Mitarbeiter nahmen sich erstmals als Versorger der Nation wahr und dieses neue Selbstbewusstsein versuchen wir, im Herbst in einer Imagekampagne aufzugreifen", so Otto.