Personalengpässe Angebot an Arbeitskräften sinkt

Angebot an Arbeitskräften sinkt

In der Corona-Krise nimmt mancherort der Bedarf an Arbeitskräften ab, aber auch die bis dato wachsende Zahl an potenziellen Arbeitskräften sinkt. Auf dieses Phänomen macht das IAB - Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung aufmerksam.