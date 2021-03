Personalentwicklung Tegut startet Karriereprogramm : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Tegut University: 18 junge Talente starten im Februar mit dem Programm.

Die Teilnehmer sollen eigene Karriereperspektiven entwickeln und das Programm soll die Kultur zu stärken, teilt Tegut mit. Wesentliche Elemente sind Kontaktrunden mit der Geschäftsleitung und Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen, vielfältige Kompetenzentwicklung, Netzwerktreffen und ein begleitendes Hochschulprogramm. Ebenso gehört zu der neuen Initiative ein mehrwöchiger Arbeitsplatzwechsel in einen anderen Geschäftsbereich. "Wir gehen damit einen neuen Weg und möchten unseren Potentialkräften aus allen Geschäftsbereichen die Gelegenheit geben, sich selbst zu zeigen, sowie an- und miteinander zu wachsen, um Tegut weiter nach vorne zu bringen", so Karl-Heinz Brand, Leiter Personelles und Mitglied der Geschäftsleitung.

