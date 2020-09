Pilotprojekt Rewe testet Mehrwegverpackungen für Salatbar

In einem Pilotprojekt versucht sich Rewe an Mehrwegschüsseln für seine Salatbars. Der Vollsortimenter kooperiert dafür mit einem Startup, das ein Rückgabesystem ohne Pfand etablieren will. Zum Einsatz kommt das Konzept bislang nur in einer deutschen Stadt.

Rewe forciert seine Verpackungsstrategie – und zwar als erster im LEH an seinen Salatbars: In Partnerschaft mit d