Prognose 2020 HDE rechnet mit Umsatzplus

Die Einzelhandelsumsätze wachsen dieses Jahr voraussichtlich um 1,5 Prozent. Beim HDE hält sich dennoch die Freude in Grenzen, denn in einzelnen Branchen seien Unternehmen gleichzeitig in ihrer Existenz gefährdet.

Der Handelsverband Deutschland erwartet für den Einzelhandel im laufenden Jahr ein Umsatzplus von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2019. Das höchste Wachstum ka