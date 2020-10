Prognose Zooplus erwartet erneut bessere Geschäfte

Getrieben von vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal hebt Zooplus seine Jahresprognose an. Der Versender von Heimtierbedarf berichtet speziell bei einer Kundengruppe von besonders guten Geschäften.

Der Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus macht in der Corona-Krise weiter bessere Geschäfte als zunächst gedacht. Zum dritten Mal in diesem Jahr hoben die Münchener am D