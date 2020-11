Protest Traktoren blockieren Aldi-Zentrallager

Erneut haben Landwirte vor einem Aldi-Zentrallager gegen Dumpingpreise bei Lebensmitteln protestiert. Sie rückten mit rund 30 Traktoren an und versperrten die Zufahrt.

Mit etwa 30 Traktoren ist am frühen Montagmorgen ein Aldi-Zentrallager in Salzgitter blockiert worden. Sie protestieren gegen Dumpingpreise bei Lebensmitteln. Durch die Aktion gab es für den normalen Verkehr an der Blo