Quartalsbilanz Just Eat Takeaway legt kräftig zu

Just Eat Takeaway legt kräftig zu

Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway verzeichnet nach eigenen Angaben bereits das vierte Quartal in Folge mehr Bestellungen – auch in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen die Aufträge um knapp 80 Prozent steigern.

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway profitiert in der Corona-Pandemie weiter vom Bestell-Boom. Insgesamt stiegen d