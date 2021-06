Quartalszahlen Tesco steigert Umsatz und weitet Woosh aus

Der britische Supermarktführer Tesco hat es geschafft, seinen Umsatz im ersten Quartal zu steigern. Seinen kürzlich gestarteten Schnell-Lieferdienst will Tesco ausweiten. Die Online-Nachfrage ist weiterhin hoch.

In dem 13-wöchigen Zeitraum, der am 29. Mai endete, verzeichnete Tesco in seinen britischen Supermärkten ein Wachstum von 0,5 Prozent auf 10 Mrd. Pfund. Das ist i