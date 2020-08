Ranking Lidl ist der dynamischste Händler Amerikas

Zum zweiten Mal in Folge führt Lidl die Liste der "Hot 100 Retailers" des US-Einzelhandelsverbandes NRF an. Das vom Marktforschungsunternehmen Kantar zusammengestellte jährliche Ranking kürt die am schnellsten wachsenden Einzelhändler.

Ein Umsatzwachstum von 69 Prozent auf 1,09 Mrd. USD sowie eine Ausdehnung der Filialen um 49 Prozent auf 97 Standorte im vergangenen Jahr waren