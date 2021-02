Rap-Battle Pennys Antwort auf den Lidl-Diss : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Supermarktbeef im Rapstil geht in die nächste Runde. Diesmal betritt Penny die Bühne. Der Rewe-Discounter hat den Rap-Song eines Mitarbeiters veröffentlicht – als direkte Antwort auf ein Video, das Lidl vor wenigen Wochen lanciert hatte.

Musikvideoproduzent Orkan Çe. In dem Zweiminüter teilten die Neckarsulmer ordentlich gegen die Händlerkonkurrenz aus.

Anfang Januar hatte Lidl mit einem Rapvideo seines 19-jährigen Lidl-Mitarbeiters Tillmann gedreht und im Rahmen einer Recruitingkampagne veröffentlicht. Prominent unterstützt von Deutschrapper Azad und

Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit Penny ist nun ein Discounter in den Ring gestiegen, der sich bislang aber mit dieser Form der Kommunikation im Vergleich zu Lidl und Aldi zurückgehalten hatte.

Laut Unternehmensangaben wollte Penny-Mitarbeiter Florian aus Emmerich Textpassagen aus dem Lidl-Video wie "Die Qualität der anderen ist doch wirklich keinen Penny wert" nicht auf sich sitzen lassen. Daher habe der Angestellte seinen eigenen Song verfasst und damit die Marketingverantwortlichen seines Arbeitgebers überzeugt. Ein entsprechendes Video zu dem Lied hat Penny nun auf Youtube und Facebook hochgeladen.

Im Gegensatz zum Lidl-Clip kommt das neue Video ganz ohne die Mitarbeit von professionellen Größen aus der Musikszene aus. Es erzählt die Entstehung des Rapsongs und zeigt Szenen aus dem Berufsalltag von Hobbyrapper Florian, die verdeutlichen sollen, mit welcher Leidenschaft er für seinen Arbeitgeber tätig ist. Der Clip fügt sich damit in die bewährte Kommunikationsstrategie von Penny ein, in deren Zentrum seit Jahren das Thema Nachbarschaft steht. Doch so ganz ohne "unnachbarschaftliche" Seitenhiebe gegen Konkurrent Lidl kommt Penny bei diesem Video nicht aus. Der Song in voller Länge kann auf Spotify gestreamt werden.

