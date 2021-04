Real-Aufteilung Edeka Nordbayern privatisiert Real-Märkte direkt

Die Edeka-Region Nordbayern-Sachsen-Thüringen spart sich bei der Integration der Real-Märkte den Umweg über Regiegesellschaften. Die Häuser in der von Sebastian Kohrmann geführten Region werden umgebaut und danach sofort an private Betreiber vermittelt. Edeka Massak in Bamberg baut schon um.

Klasse statt Masse ist die Strategie der Edeka-Region Nordbayern-Sachsen