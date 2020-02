Recruiting Aktionstag Logistik für die ganze Familie

Hornbach wird Interessierten gleich an drei Standorten zeigen, was nötig ist, damit Heimwerker stets im Regal finden, was sie für ihr Projekt brauchen. Amazon plant, am 16. April alle 13 Logistikzentren sowie mehrere Sortier- und Verteilzentren in Deutschland für Besucher zu öffnen.

