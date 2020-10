Das aktuelle Wachstum sowie das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sorgen bei Amazon für Personalbedarf. Um potenzielle Versandmitarbeiter zu erreichen, lässt der Online-Riese jetzt Flyer in Briefkästen verteilen.

Recruiting Amazon intensiviert die Personalsuche : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Als "Knaller zum Jahresende" wird "Dein neuer Job" als Lagermitarbeiter zum Stundenlohn von mindestens 11,52 Euro brutto beworben. Dabei werden auch Haushalte in 100 km Entfernung zum genannten Standort berücksichtigt. Die englischsprachige Landingpage, auf der die Bewerbung "ganz ohne Lebenslauf" erfolgen soll, bietet Jobs an 15 Lagerstandorten zumeist in Vollzeit: "Schnelle Antwort garantiert".

Schlagworte zu diesem Artikel: Amazon

Personalsuche

Weihnachtsgeschäft

Personalbedarf

Briefkasten