Am 4. Mai findet zum zweiten Mal das Karriere-Event der dfv-Mediengruppe "Making Future" für die Branchen Handel, FMCG, Mode, Medien und Hotellerie statt – coronabedingt in digitaler Form.

Recruiting Digital Talk und Jobmesse des dfv : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Mit Ausstellern wie Lidl, Alnatura, DMK Group, Dr. Oetker oder Edeka können Studienabsolventen und Berufseinsteiger an diesem Tag online in Kontakt treten. PepsiCo nutzt das Partnerpaket und lädt im Vorfeld, am 1. April, die Zielgruppe zum Digital Talk rund um das Thema New Work ein. Die Karrieremesse wird über soziale Medien und die Kanäle der dfv-Medien ahgz, foodservice, fvw, gv-praxis, Horizont, LZ und TW beworben.