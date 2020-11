Recruiting Einzelhandel bekommt Zulauf von Bewerbern

Lidl 28% DHL 22% Rewe 17% Deutsche Post 15% Edeka 14% Bundeswehr 5% Polizei 4% Amazon 3%

Die Tatsache, dass auch das Interesse an Bundeswehr, Polizei und dem Öffentlichen Dienst steigt, wertet Indeed als Indiz dafür, dass Jobsuchende in der aktuellen Krisenlage verstärkt nach sicheren Arbeitgebern suchen. Dies sind die Arbeitgeber mit dem höchsten Suchanfragen-Anstieg:

In den ersten beiden Novemberwochen misst Indeed eine Zunahme der Stellenausschreibungen im Einzelhandel um 1,3 Prozent. Auch in der Lagerhaltung als wichtigem Dienstleistungsbereich für den E-Commerce, ist ein Anstieg um 2,3 Prozent zu verzeichnen. Die meisten Jobsuchenden starten ihre Jobsuche allerdings nicht direkt mit einem Arbeitgeber im Hinterkopf. Viele fangen auch mit einer Branche oder einem Tätigkeitsfeld an, um zu passenden Stellenanzeigen zu gelangen. Um das Bild zu komplettieren, zeigt das Indeed Hiring Lab daher auch, welche allgemeinen Suchbegriffe den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vormonat aufweisen: