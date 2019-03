Recruiting Google for Jobs in Deutschland online

Google for Jobs in Deutschland online

Ohne große Werbung ist am 15.3. die Jobsuche von Google auch in Deutschland testweise an den Start gegangen. Google for jobs führt Bewerber nach Eingabe ihres Suchwortes nicht nur wie bisher zu Stellenportalen mit relevanten Jobprofilen, sondern über ein eigenes Ergebnisfenster direkt zu offenen Stellen.