Recruiting Kaufland setzt jetzt Videos ein

Kaufland setzt neuerdings Videos ein, um Schülern und Studienabgängern Einblicke in den Handel zu geben und sie für die Vielfalt der Aufgaben zu begeistern. In sechs Filmen stellen eine Marktleiterin, eine Zentraleinkäuferin, eine Projektleiterin Vermietung, ein Schichtleiter Logistik, ein Abteilungsleiter IT und ein Schichtleiter Fleischwerk sich und ihre Aufgaben vor.