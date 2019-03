Recruiting Picnic lädt zum Speed-Dating ein

Daher lädt der "weltweit am schnellsten wachsende Online-Supermarkt" interessierte Bewerber zum Speed-Dating ein. Es findet am 9. April im Rahmen des Food Start-up Markets des Foodhub NRW in Düsseldorf statt. Der Foodhub soll Akteure der Agrar- und Lebenmittelbranche "vom Feld bis zum Regal" vernetzen. Auch Nordsee und NX-Food, der Innovations-Scout der Metro engagieren sich hier.

