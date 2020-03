Krisenplan Rewe-Verwaltung soll die Fläche unterstützen

Rewe-Vorstandschef Lionel Souque bietet seinen Mitarbeitern eine konkrete Möglichkeit, um Solidarität mit dem Unternehmen auszudrücken: "In vielen Märkten und Lagern suchen wir händeringend nach zusätzlicher Unterstützung. Gleichzeitig ist es in vielen Bereichen der Verwaltung so, dass sich Aufgaben verschoben haben".

In einigen Bereichen sei viel zu tun, in anderen im Moment weniger. "Deshalb möchten ich alle Kolleginnen und Kollegen bitten, die im Moment in der Verwaltung weniger zu tun haben, wo immer es möglich ist, in den Märkten von Rewe und Penny zu unterstützen." Derartige Anfragen hätten ihn bereits erreicht, die HR-Bereiche würden dies gern unterstützen.

