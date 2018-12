Rewe-Weihnachtsbotschaft Lionel Souque dankt öffentlich per Video

Lionel Souque dankt öffentlich per Video

Lionel Souque: Versendet Weihnachtsrede per Sondernewsletter

Rewe-Group-Chef Lionel Souque macht die diesjährigen Dankesworte an seine Mitarbeiter öffentlich und nutzt sie damit für das Employer Branding. Denn ein Vorstand, der richtig zu danken weiß für ein "Superjahr", das "sehr sportlich und herausfordernd war" und "die große Leidenschaft und große Kompetenz, mit der Sie für Rewe gekämpft haben", ist ein sympathischer Chef.

Souque folgt dem Vorbild von Daimler-CEO Dieter Zetsche, der sich per Video sehr nahbar präsentiert, indem er sich selbst auf die Schippe nimmt als Bewerber beim Weihnachtsmann. Auch die Vorstände von Vodafone, Telekom und Thyssenkrupp präsentieren sich in ihren Videobotschaften betont bodenständig - jeweils mit Schürze in der Weihnachtsbäckerei. Souque versäumt nicht, seine Mitarbeiter im Handel noch zum Endspurt zu motivieren und schließt mit "Joyeux Noel".