Robotermärkte Typy expandiert bundesweit

Campo Two rollt das Nahversorgerkonzept Typy nach seinem Start im Medienhafen Düsseldorf nun bundesweit aus. Die nächsten Standorte sind in der Düsseldorfer City und die Hauptstadt Berlin. Weitere Märkte in Metropolregionen sollen bis Ende des Jahres folgen.

Im November vergangenen Jahres hat Campo Two den Pilotmarkt Typy im Medienhafen Düsseldorf eröffnet.