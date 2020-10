Rohstoffanalyse Aldi rüstet im Einkauf auf

Aldi Nord stellt den Einkauf neu auf und will sich mit einem neuen Tool mehr Einblick in die Kalkulation der Eigenmarken-Hersteller verschaffen. Das Vorgehen erinnert an Lidl. Vom Rivalen sind zuletzt einige Manager nach Essen gewechselt. Und die erhöhen nun den Druck auf Lieferanten.

