Rückblick 2019 Digitale Personalsuche

Neue Tools ziehen in die HR-Abteilungen ein: Chatbots dienen als erste Ansprechpartner und Auskunftgeber.

Apps vereinfachen ebenso die Einbindung von Videos in die Präsentation als Arbeitgeber wie auch Video-Interviews mit Kandidaten. KI-Technologien sollen das perfekte Matching möglich machen und neue Recherche-Tools vereinfachen den Background-Check in Social-Auftritten. Bei der jungen Generation kommen digitale Tools gut an. Doch aktuell ist die Mehrzahl der Karriere-Webseiten noch nicht einmal mobil-optimiert.