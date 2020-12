Rückblick Diese Meldungen waren uns 2020 wichtig : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Fast 4000 Nachrichten, Meldungen, Kommentare und Hintergrundgeschichten hat die Redaktion der Lebensmittel Zeitung im Laufe dieses Jahres online veröffentlicht – 270 davon waren uns so wichtig, dass wir unseren Lesern eine Eilmeldung dazu schickten. Das beherrschende Thema 2020 prägte auch das LZ-Jahr. Neben Corona dominierte der Real-Komplex. Unser Jahresrückblick in Eilmeldungen.

In der kommenden Woche wird die Lebensmittel Zeitung in ihrer ersten Ausgabe des neuen Jahres wieder den Blick in die Zukunft wagen. Welche Themen werden den Einzelhandel und die Konsumgüterindustrie 2021 beschäftigen? Das gehört zur publizistischen Tradition der LZ und war deshalb vor ziemlich genau einem Jahr nicht anders. Doch während der Redaktion sonst oft eine treffsichere Vorhersage der bestimmenden Themen des neuen Jahres gelingt, erahnte Ende 2019 noch keiner der Kollegen bei seinem Blick in die Kristallkugel, welches Thema 2020 auch diese Branche tatsächlich am meisten beschäftigen würde.

Da ist der Blick zurück dankbarer, wenn man statt Prognosen zu wagen einfach nackte Zahlen sprechen lassen kann. Für dieses bemerkenswerte Jahr wollten wir genau das einmal tun und haben uns dafür genauer angeschaut, welche Branchenthemen LZ Digital in diesem Jahr mit seiner Berichterstattung begleitet hat - und vor allem, welche Ereignisse davon aus Sicht der Redaktion so herausstechend waren, dass wir Sie, unsere Leser, mit einer Eilmeldung – oder auf neudeutsch: Breaking News – darauf aufmerksam gemacht haben.

Zum Stichtag 28. Dezember haben wir 270 Eilmeldungen per E-Mail und Smartphone-Push verschickt, das waren stattliche 42 mehr als im Jahr 2019. Damit haben wir rund 7 Prozent der bis dato veröffentlichten 3842 Nachrichtentexte auf lebensmittelzeitung.net geeilt. Welche Ereignisse uns eine solche Push-News wert waren, finden Sie in oben stehender Liste.

Die Corona-Pandemie, die Ende 2019 für den Rest der Welt noch eine chinesische Epidemie und damit weit weg war, wurde auf LZ Digital zwar schon im Januar branchenrelevant, als deutsche Händler mit Standorten in China erste Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus ergriffen. Ende Februar, Anfang März dann begann die Pandemie allerdings, auch unsere Berichterstattung zunehmend zu beherrschen. Am Ende des Jahres wird sich mit über 870 Artikeln mehr als jede fünfte Meldung mit den Auswirkungen von SARS CoV-2 auf die Konsumgüterwirtschaft beschäftigt haben, 61 davon haben wir als Eilmeldung verbreitet. Fun Fact: Damit haben Corona-Eilmeldungen denselben Anteil an den Breaking News wie coronabezogene Meldungen an den Nachrichten insgesamt – nämlich knapp 23 Prozent.



POS-Tour 2020: Handel im Ausnahmezustand

Im Corona-Jahr 2020 ist nichts mehr, wie es war. Auch im Lebensmittelhandel standen und stehen Händler, Mitarbeiter und Kunden vor einer Ausnahmesituation. Ein Rückblick auf außergewöhnliche und skurrile Momente am Pandemie-POS, beziehungsweise ein Store-Check der besonderen Art. (Bild: Christian Lattmann)

(Bild: Christian Lattmann) Im Corona-Jahr 2020 ist nichts mehr, wie es war. Auch im Lebensmittelhandel standen und stehen Händler, Mitarbeiter und Kunden vor einer Ausnahmesituation. Ein Rückblick auf außergewöhnliche und skurrile Momente am Pandemie-POS, beziehungsweise ein Store-Check der besonderen Art. (Bild: Christian Lattmann)

Im Frühjahr, als sich die Ereignisse hierzulande geradezu überschlugen und Deutschland zum ersten Mal einen weitreichenden Shutdown verhängte, reagierten wir mit zwei für LZ Digital bislang einmaligen Entscheidungen auf die hochdynamische Nachrichtenlage: Zum einen coverten wir in einem Live-Ticker über mehrere Wochen kleinere und größere Entwicklungen sowie relevante Pressekonferenzen zur Corona-Krise praktisch in Echtzeit. Zum anderen senkten wir zum ersten Mal in über 20 Jahren LZ Digital einen Monat lang unsere Bezahlschranke. Damit wollten wir unseren journalistischen Beitrag zu dem gesteigerten Informationsbedürfnis in der Anfangsphase dieser beispiellosen Krise leisten.

Neben Corona war die Zerschlagung des einstigen Metro-Großflächenbetreibers Real der zweite große Themenkomplex im LZ-Jahr. Allein in 35 Eilmeldungen informierten wir in diesem Jahr über die wichtigsten Entwicklungen im Tauziehen um die Standorte des SB-Warenhauses. Das Dauerthema Einkaufkonditionen war ebenfalls regelmäßiges Sujet unserer Berichterstattung und löste in diesem Jahr zehn Push-News aus - wiederum in der Hälfte davon war der Softdrinkriese Coca-Cola einer der Protagonisten.

Im Jahresschlussspurt protestierten sich schließlich noch die landwirtschaftlichen Erzeuger Deutschlands ins Rampenlicht: Ihre Traktorblockladen, die nicht nur Schwarz-Komplementär Klaus Gehrig zum Telefon und letztlich Scheckbuch greifen ließen, sondern auch den sonst oft so übermächtig erscheinenden restlichen Lebensmittelhandel zu Zugeständnissen nötigten, zogen in den letzten Wochen des Jahres noch einmal neun Eilmeldungen nach sich.



Sprüche des Jahres 2020: Handelschefs im O-Ton

"Corona zeigt, dass die exzessive Globalisierung zu brandgefährlichen Abhängigkeiten führt" Spar Österreich-Chef Gerhard Drexel zu den Lieferschwierigkeiten der Industrie im Frühjahr (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

"Die Mehrwertsteuersenkung sorgt nicht für die erhoffte Konsumbelebung" Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing Rossmann (Bild: Imago/localpic)

"Für Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass" Stefan Kopp, Sprecher des Verwaltungsrats Aldi Süd (Bild: Aldi Sued)

"In der Regel hat nicht der recht, der am lautesten schreit" Markus Mosa, Edeka-Vorstandschef (Bild: Edeka Zentrale AG/Christian Schmid)

"An der Börse wird bislang nicht honoriert, dass wir die klare Fokussierung auf den Großhandel erreicht haben" Olaf Koch, CEO Metro (Bild: Georg Lukas)

"Es zählt der Kopf und nicht die Größe" Gert Schambach, Geschäftsführender Gesellschafter Dohle (Bild: Bert Bostelmann)

"Sollte Real nur unter den Großen aufgeteilt werden, verschärft sich die Situation" Thomas Bruch, Inhaber Globus (Bild: Thomas Merkt)

"Unsere Zahlen schwanken extrem. Wie bei einem Flugzeug, bei dem die Anzeigen verrückt spielen" dm-Chef Christoph Werner zum ersten Lockdown (Bild: dm/Uli Deck)

"Corona zeigt, dass die exzessive Globalisierung zu brandgefährlichen Abhängigkeiten führt" Spar Österreich-Chef Gerhard Drexel zu den Lieferschwierigkeiten der Industrie im Frühjahr (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

"Die Mehrwertsteuersenkung sorgt nicht für die erhoffte Konsumbelebung" Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing Rossmann (Bild: Imago/localpic)

"Für Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass" Stefan Kopp, Sprecher des Verwaltungsrats Aldi Süd (Bild: Aldi Sued)

"In der Regel hat nicht der recht, der am lautesten schreit" Markus Mosa, Edeka-Vorstandschef (Bild: Edeka Zentrale AG/Christian Schmid)

"An der Börse wird bislang nicht honoriert, dass wir die klare Fokussierung auf den Großhandel erreicht haben" Olaf Koch, CEO Metro (Bild: Georg Lukas)

"Es zählt der Kopf und nicht die Größe" Gert Schambach, Geschäftsführender Gesellschafter Dohle (Bild: Bert Bostelmann)

"Sollte Real nur unter den Großen aufgeteilt werden, verschärft sich die Situation" Thomas Bruch, Inhaber Globus (Bild: Thomas Merkt)

"Unsere Zahlen schwanken extrem. Wie bei einem Flugzeug, bei dem die Anzeigen verrückt spielen" dm-Chef Christoph Werner zum ersten Lockdown (Bild: dm/Uli Deck)

"Helfende Hände sind überall willkommen" Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group (Bild: Rewe)

Daneben bewies auch 2020 wieder die Weisheit "Menschen interessieren sich für Menschen" ihre Gültigkeit:meldeten wir wichtigen Nachrichten zu prominenten Köpfen der Branche auch als Eilmeldung – vons Designation als Gehrigs Nachfolger übers Ausscheiden bei Landgard bis hin zus vorzeitigem Abschied von Metro. In 22 Eilmeldungen informierten wir außerdem über schwergewichtige Übernahmen, Fusionen und Verkäufe wichtiger Player der FMCG-Branche.

Eilmeldungen sind ein bisschen wie Turbolader: Sie geben einer Nachricht zusätzlichen Schub. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass alle geeilten Meldungen auch die Klick-Rangliste anführen. Die meisten Zugriffe bei den Push-News verzeichnete unsere Meldung im Oktober, dass Drogeriemarktbetreiber Rossmann die staatliche Mehrwertsteuersenkung nicht länger auf pauschal 3 Prozent aufrundet. Trotzdem reichte diese Meldung nicht annähernd an unseren Spitzenreiter 2020 heran: Die Nachricht von ersten Corona-Infizierten bei Lidl und Kaufland wurde auch ohne Push-Turbo seit März fast vier Mal häufiger geklickt. Zu den fünf am stärksten geklickten Inhalten des Jahres zählte im Übrigen auch ein Beitrag, der gar keine Nachricht war – sondern eine Karte: unsere Übersicht der Real-Standorte, nach denen Kaufland und Edeka greifen. Wir sind schon gespannt, was 2021 bringt. Sicher ist nur: Wir werden Sie auch im neuen Jahr gewohnt kompetent und zuverlässig mit Nachrichten und Informationen aus der Branche versorgen.



