Rückzug Delivery Hero verkauft Balkangeschäft an Glovo

Delivery Hero verkauft Balkangeschäft an Glovo

Essenslieferant Delivery Hero verabschiedet sich aus sechs Ländern in Südosteuropa. Käufer des Balkangeschäfts ist die spanische Lieferplattform Glovo, an der der Dax-Konzern beteiligt ist. Außerdem hat Delivery Hero weitere Details zu seinem Wiedereintritt in den deutschen Markt bekannt gegeben.

