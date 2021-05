Russischer Billiganbieter Mere geht nach Großbritannien

Der russische Hard-Discounter Mere treibt seine Expansion in Europa weiter voran. In diesem Sommer will der Händler erste Filialen in Großbritannien eröffnen.

Der "russische Lidl" kommt, melden britische Medien. Svetofor, ein Unternehmen der 2009 in Sibirien gegründeten Torgservis-Gruppe, will in naher Zukunft vier Mere-Discounter im Vereinigten Königreich betreiben. Die