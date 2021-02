Russischer Discounter Mere weiter auf Expansionskurs

Der russische Hard-Discounter Mere will weiter im In- und Ausland wachsen. Bald werden die Russen nicht nur in Deutschland, sondern auch in neun weiteren europäischen Märkten präsent sein.

Wie die deutsche Tochter TS-Markt auf LZ-Anfrage mitteilt, betreibt der Händler seit dem Einstieg 2017 schon sechs Märkte. Nach Leipzig, Halle und Zwickau hat sich das Filialnetz auch auf