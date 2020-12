Russischer Hard-Discounter Mere expandiert nach Serbien

Die russische Torgservice-Gruppe, die den Discounter Mere betreibt, startet im nächsten Monat in Serbien und will Mitte Januar den ersten Markt eröffnen. Insgesamt sollen bis Mai 15 Läden in Betrieb sein. In Deutschland kommt Mere derweil nur langsam voran.

Die Handelsgruppe plant offenbar mindestens 100 Mere-Filialen in Serbien mit einer durchschnittlichen Fläche von 1.000 Qua