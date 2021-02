Russland-Probleme Auchan verliert erneut Russland-Chef

Auchan wechselt erneut den Landeschef. Der französische Händler soll in Russland erstmalig Verluste schreiben. Auchan ist das Schlusslicht im Vertriebskanal bei der Transformation in kleinere Formate und ins E-Food.Auchan in Russland bekommt mit Iwan Martinkowitsch zum 1. Februar einen neuen Generaldirektor. Der bisherige deutsche CEO, Johannes Tholey, verlässt seinen Posten nach nur einem guten Jahr im Amt, bestätigt Auchan Russland auf LZ-Anfrage.

