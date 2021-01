SB-Warenhäuser SCP will Real rasch abwickeln

SCP will Real rasch abwickeln

Real-Eigentümer SCP will noch in diesem Jahr bis zu 150 Real-Märkte an andere Handelsunternehmen weitergeben. Kaufland und Edeka bezahlen zwischen 1 Mio. Euro und 2 Mio. Euro pro Real-Haus.

Die Abwicklung von Real hat begonnen. Der Eigentümer SCP gibt in zwei Wochen die ersten 13 Märkte an Kaufland weiter. Im Laufe des Jahres will der Investor nach LZ-Informationen bis zu 150 M