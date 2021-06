Schnellere Lieferung Amazon Fresh schaltet den Turbo ein

Amazon verspricht seinen Prime-Kunden in mehreren Städten eine schnellere und flexiblere Zustellung von Lebensmitteln. Künftig könne die Ware innerhalb von drei Stunden bis zur Haustür gelangen. Wer in den betroffenen Gebieten bis 19:00 Uhr bestellt, soll die Lieferung noch am selben Tag erhalten.

