Corona-Selbsttests Rossmann startet Verkauf von Schnelltests für Laien

Drogeriemarktbetreiber Rossmann hat heute mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests begonnen. Konkurrent dm kündigt den Start für kommenden Freitag an. Edeka will "in Kürze" starten.

Nach Aldi und Lidl können Verbraucher nun auch bei Rossmann Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch kaufen. Wie bei den Discountern ist auch dort die Abgabemenge pro Bestellung bzw. Kunde b