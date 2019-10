Sinnstiftende Arbeit Mondelez ruft Purpose Day aus

In einem Live-Interview auf Linkedin hat der CEO von Mondelez, Dirk van de Put, über die große Bedeutung von Sinn, englisch Purpose, für Konsumenten und Mitarbeiter gesprochen. "Richtig snacken" im Sinne von Menge, Inhaltsstoff, nachhaltiger Produktion und Verpackung müsse der Filter sein, durch den die Arbeit bei Mondelez künftig gesehen werde.

Daran soll von nun an jedes Jahr der Purpose Day am 1. Oktober erinnern. Betroffen seien viele kleine Entscheidungen – von Einkauf bis Entwicklung. Schließlich wünschten sich 98 Prozent der Konsumenten Marken mit einem Sinnversprechen. Van de Put macht sich daher für "achtsames Snacken" stark. Um gute Ernährung geht es ihm und vielen Mitarbeitern auch bei sozialen Projekten am Purpose Day.

Schlagworte zu diesem Artikel: Mondelez

LinkedIn

Purpose