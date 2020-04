Lidl will Nachwuchs via Tiktok erreichen

Social Recruiting Lidl will Nachwuchs via Tiktok erreichen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

"Wir wollen dort zeigen, was uns als Arbeitgeber ausmacht, wieviel Spaß arbeiten bei Lidl macht und vor allem wer hinter dem #teamlidl steckt", erklärt Lidl-Geschäftsführer Hauke Däne per LinkedIn-Post. Statt Einblicken in die Arbeit bieten sie mit Zitronen und Tomaten jonglierende Mitarbeiter.

Schlagworte zu diesem Artikel: Lidl

Nachwuchskraft

LinkedIn