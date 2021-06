Sortimente Netto erweitert Fairtrade-Angebot

Nach dem Bananen-Bann in der vergangenen Woche geht Netto nun wieder in die andere Richtung und nimmt ein neues Produkt ins Fairtrade-Sortiment auf. Der Edeka-Discounter will in Kürze Fair-to-go-Tafelschokolade in die Regale bringen.

Ab Mitte Juni 2021 zieht die Fair-to-go-Tafelschokolade unter der Eigenmarke Schokoliebe in die Regale ein. Das meldet Netto Marken-Discount am Mittwoc