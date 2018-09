Spitzenverdienst Deutsche CEOs verdienen wie Briten

Die Gesamtdirektvergütung der deutschen Vorstandsvorsitzenden unter den größten europäischen Unternehmen ist 2017 auf 6,35 Millionen Euro im Median gestiegen. Damit belegen Deutschlands Topmanager den dritten Platz in Europa und schließen fast auf zu den am zweitbesten bezahlten CEOs in Großbritannien (6,38 Millionen Euro).