Standort in Mülheim Der neue Aldi im XXL-Format

Standort in Mülheim

Aldi Süd stellt in Mülheim den größten Aldi-Markt der Welt vor. Ein frischerer Auftritt am POS und ein Kleingewächshaus für frische Kräuter sind die augenfälligsten Unterschiede zu den Standardmärkten. Auf 2000 qm setzt der Discounter besonders die Frische-Sortimente in Szene.

Sieben Gänge, sieben Kassen und ein kleines Gewächshaus. In Mü