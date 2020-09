Start-ups Flickenteppich bei Finanzhilfen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Zudem kann in einigen Ländern erst seit wenigen Tagen die Hilfe beantragt werden, obwohl der Bund das Hilfspaket bereits Ende Juni auf den Weg gebracht hatte.

Anfang Juni hatte in einer Bitkom-Umfrage jedes zweite Startup (47 Prozent) angegeben, dass durch die Corona-Krise die eigene Existenz bedroht ist. Rund zwei Drittel (63 Prozent) kritisierten, dass die Politik zu wenig unternimmt, um in Not geratene Startups zu unterstützen.

Bitkom gibt mit seiner Übersicht „Startup-Land: Säule II der Corona-Hilfen in den Bundesländern“ einen Überblick über die unterschiedlichen Förderbedingungen.



Schlagworte zu diesem Artikel: Bitkom

KfW Bankengruppe