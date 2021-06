Gleichberechtigung Alte Rollenbilder hemmen Gründerinnen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In Deutschland gibt es viel mehr Gründer als Gründerinnen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist hier ein noch größeres Thema als in etablierten Unternehmen. Natacha und Alexander Neumann von Erdbär kennen die Vorbehalte.

Frau Neumann, selbst hinter Startups für Windeln und Babynahrung stehen eher Männer als Frauen. Warum ist das so?

Wir freuen uns, mit über 70 Prozent weiblichen Mitarbeitern einen Unterschied zu machen. Doch haben wir unseres Erachtens in Deutschland immer noch eine systematische Herausforderung hinsichtlich des Rollenverständnisses der berufstätigen Frau.





Woran machen Sie das fest? Mein Ehemann Alexander und ich haben vor über zehn Jahren die Erdbär GmbH gegründet. Aber bis heute wird er im geschäftlichen Kontext oft als erstes angesprochen. Das ist meist nicht böse gemeint und findet sehr subtil statt, zeigt allerdings, dass es immer noch erlernte Rollenbilder gibt.





Was brauchen Gründerinnen?

Natacha Neumann: An Mut und Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Die besondere Herausforderung für Gründerinnen liegt vielmehr in der gesellschaftlichen Erwartung an sie hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Angst, als "Rabenmutter" abgestempelt zu werden, sorgt dafür, dass viele Mütter eine Existenzgründung und das damit einhergehende Arbeitspensum ablehnen.

Alexander Neumann: Wir haben das hautnah miterlebt, als Natacha von einem unserer Wettbewerber auf einer Messe gefragt wurde, warum sie nicht zu Hause bei den Kindern sei.

Ist eine Trendwende in Sicht?

Natacha Neumann: Ja, es gibt prominente wie auch weniger bekannte Gründerinnen, die als Vorbild junge, talentierte Frauen inspirieren. Außerdem zeigen endlich mehr Unternehmen ein zeitgemäßes Verständnis von Genderthemen und Rollenaufteilung.



Welche Vorteile bietet ein gemischtes Führungsteam?

Alexander Neumann: Ein heterogenes Führungsteam wie unseres ist in der Lage, die Bedürfnisse aller Stakeholder viel besser zu verstehen und zu bedienen – denn auch diese haben ganz individuelle Lebensmodelle und Rollenverteilungen. Seite 45