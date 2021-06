Startup-Szene Frauen gründen anders

Konkurrenzkampf: Immer mehr Startups wie Kale and me (im Bild: Annemarie Heyl) werben bei Gründer-Events um Kunden, Partner und Investoren. Die Geldtöpfe in Deutschland sind gut gefüllt, aber bislang kommen Gründerinnen schlechter an Risikokapital.

Frauen gründen anders

Startups inspirieren die Wirtschaft und wollen oftmals die Welt verbessern. Nur bei der Chancengleichheit schwächelt die Szene: Männer dominieren und holen das Gros des Geldes aus der männlich geprägten Venture-Capital-Szene.

Natürlich gibt es sie: prominente Gründerinnen wie Verena Bahlsen oder Lea Sophie Cramer (Amorélie). Dass es bei den gewinnträchtigen Börsengängen aber meist Männer sind, die ihre Arme jubelnd in die Luft werfen, ist kein Zufall. Zumindest die deutsche Startup-Welt ist mit nur 16 Prozent Gründerinnen männerdominiert. Hauptgrund ist ein alt bekannter für Frauen in Führung: die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das zeigt der Female Founders Report, den der Deutsche Startup-Verband seit 2018 auflegt, um mit Zahlen Ungleichheiten aufzudecken.

"Viele Frauen mit guten Ideen und Kinderwunsch entscheiden sich am Ende doch für die Sicherheit einer Anstellung", beobachtet Annemarie Heyl in ihrem Umfeld. Sie hat sich trotzdem getraut und 2014 mit einem Studienfreund den Saftkur-Anbieter Kale and me gegründet. Heute hat das Gesundheitsunternehmen 45 Mitarbeiter und Elbe-Obst als Partner in der Produktion. Doch die skeptische Frage aus dem Umfeld, wie sie künftig Familie und Beruf vereinbaren will, liegt für die 34-Jährige immer in der Luft. "Dabei ist es wie bei jedem Führungsjob alles eine Frage der Organisation", sagt Caroline Nichols von 3Bears. 2015 hat sie zusammen mit ihrem Mann den Porridge-Spezialisten gegründet, vor zwei Jahren ist sie Mutter geworden. Sie macht Frauen Mut, die vor allem das unkalkulierbare Arbeitspensum eines Startups fürchten. "Ich arbeite sehr viel, bin dafür aber nicht an 9 to 5 gebunden."

3Bears

Caroline Nichols: Hat 2016 gemeinsam mit ihrem Mann 3Bears gegründet und durch einen erfolgreichen Pitch in der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt gemacht.

Der Female Founders Report zeigt, dass Frauen und Männer oft schon unterschiedlich an den Start gehen: Jede zweite Frau gründet in einem geschlechterübergreifenden, gerne kleinen Team. Unter den Männern ist es nur jeder fünfzehnte, mit Vorliebe für größere Teams. Dieses "Rudelgründen" hat oft Bestand, bis aus Anfangscliquen prominente Dax-Anwärter werden. So gab Zalando bis 2019 als angestrebte Zielquote für Frauen im Vorstand der fünf Gründer die Zahl Null aus. Erst als der öffentliche Druck wuchs, wurde erklärt, dass bis 2023 40 bis 60 Prozent der Führungsposten Frauen bekleiden sollen. Delivery Hero hält sich als jüngster Neuzugang an der Börse in puncto Diversität gänzlich bedeckt. "Der Lieferdienst gehört zu den vier Unternehmen im Dax, die noch keine Frau im Vorstand haben", sagt Wiebke Andersen von der Allbright Stiftung, die regelmäßig den Finger hebt, wenn sie Frauen unterrepräsentiert sieht.

LZ Grafik

Gemischte Teams sind selten

"Startups wiederholen gewissermaßen den Baufehler der etablierten Unternehmen", findet sie. Nur dass Dickschiffe wie Siemens oder Nestlé längst dabei seien, den "Thomas-Kreislauf" zu unterbrechen. So nennt die Stiftung das Phänomen, dass Männer gern Männer einstellen, die ihnen ähnlich sind.

"Startups bewegen sich in einer sehr speziellen Kultur, die extrem wachstumsgetrieben ist durch die Ansprüche der Investoren", wagt Andersen einen Erklärungsansatz. Für die Entwicklung diverser Teams fehle sicher oft einfach die Zeit. "Zudem hat es das Thema Diversität erst innerhalb der letzten fünf Jahre geschafft, in Deutschland zu einer öffentlichen Erwartungshaltung heranzureifen."

Stefan Groenveld

Bühne frei: Messen wie das Food Innovation Camp in Hamburg werden erst 2022 wieder nicht-digital starten. In der Zwischenzeit hat Sina Gritzuhn mit dem Wettbewerb "Starterin" gerade etwas für die Sichtbarkeit der Gründerinnen getan.

Sina Gritzuhn hat in den Jahren, die sie das Hamburg Food Innovation Camp leitet, schon viele Gründer kommen und gehen sehen und sich über Geschlechterunterschiede ihre eigenen Gedanken gemacht. Gerade ist sie dabei, mit dem Wettbewerb "Starterin" die Sichtbarkeit für Hamburgs Gründerinnen zu erhöhen. Was machen diese falsch? "Sie tummeln sich erkennbar weniger auf Bühnen und Marketingveranstaltungen und verwenden mehr Zeit darauf, den Betrieb am Laufen zu halten", beobachtet Gritzuhn. Dies sei nicht per se ein Fehler, weil ihre Geschäftsideen oft andere seien: weniger kapitalintensiv und daher auch etwas weniger abhängig davon, große Investoren zu begeistern. "30 Prozent unserer Nominierten streben mit ihrer Gründung Impact an – also eine Verbesserung für Umwelt und Gesellschaft." Ihr Fokus liege damit weniger auf "schnellem Hochskalieren, Geld einsammeln und anschließendem Börsengang oder Verkauf", so Gritzuhn. Dass etwa hinter Gorillas‘ Erfolgsstory "zum Einhorn in nur einem Jahr" ein männlicher Gründer steht, wundert sie nicht. Ob dies aber die Startup-Welt sei, die wirklich Veränderungen schafft, wage sie manchmal zu bezweifeln.

"Gründerinnen verfolgen oft eine nachhaltige Geschäftsidee, für die sie sich selbst langfristig engagieren wollen und die am Ende das Tages möglicherweise auch mehr Ertrag bringt als schnelles Wachstum mit viel Getöse. Damit sollten sie sich in Zukunft stärker profilieren", glaubt Gritzuhn. Die ersten Investoren hätten sich für dieses weniger exit-orientierte Lager schon geöffnet.

Dazu gehört das 2020 gegründete Startup Better Ventures von Christoph Behn: Er gründete 2010 den Online-Kartendesign-Dienst Kartenmacherei und will nun selbst als Business Angel und Investor in nachhaltige Startups investieren. Über eine 30-prozentige Frauen-Quote möchte er zu einer gender-gemischteren Gründerszene beizutragen. "In Frauen wird nicht genug investiert, das zeigen die Zahlen", sagt er. "Ihnen werden immer noch andere Fragen gestellt, gerade wenn es um Familiengründung geht." Sein Gerechtigkeitssinn treibe ihn genauso zur Quote wie das Renditestreben: "Es gibt keine einzige Studie, die belegt, dass Teams mit Gründerinnen schlechter performen als andere", sagt er. Im Gegenteil: "Aus unserer Erfahrung ändern sich die Ergebnisse, je diverser ein Team ist – meistens werden sie vernünftiger."

Staatsministerin Dorothee Bär bringt die Idee ins Spiel, "notfalls in einem letzten Schritt über eine Frauenquote beim staatlichen Wagniskapital nachzudenken." Frauen wird derzeit der Weg geebnet, glaubt Gründerin Annemarie Heyl. "Unsere Sichtbarkeit steigt. Teilweise werde ich zu Panels und Interviews eingeladen, gerade weil ich eine Frau bin." Die Statistik sendet schwach-positive Signale: 2020 wuchs die Zahl der Startups und investierten Gelder trotz Corona. Dabei stieg der Anteil mit einer Frau in der Geschäftsführung um 20 Prozent – auf ein Fünftel.